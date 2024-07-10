О том, что правительство любой страны-члена НАТО может запросить защиту у Альянса, даже если речь идет о гибридных операциях или кибератак со стороны РФ, пишет «НБН», ссылаясь на материал «Голоса Америки».

По словам неуказанного высокопоставленного функционера НАТО, введение 5 статьи зависит от конечного итога действий, совершенных Россией. В частности, командованию Альянса «очень понятно», что в кибернетическом секторе «вещи могут перейти за пределы 5 статьи», как и осуществление государством-террористом гибридных диверсионных операций.

Чиновник НАТО добавил — в конце концов, поддержки от союзников по Альянсу может попросить любая страна, пострадавшая от таких российских атак, что станет прецедентом, поскольку ранее в подобной помощи государства оборонного блока не нуждались.

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