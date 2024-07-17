О том, какой фактор может принудить нынешнего главу Белого дома отказаться от участия в президентской кампании, пишет «НБН», ссылаясь на заявление Джозефа Байдена, опубликованное в CBS News.

В частности, Байден будет не против выйти из президентской гонке, лишь если медики скажут, что он столкнулся с неразрешимой медицинской проблемой:

Если бы у меня обнаружили какое-то заболевание, если бы кто-то — врачи — пришли и сказали, что у вас такая проблема.

Следует отметить, что Байден уже заявлял, отреагировав на слухи об ухудшении своего здоровья, что не намерен регулярно проводить специальное неврологическое или когнитивное тестирование, поскольку и так подвергается идентичным обследованиям перед встречей с лидерами других стран или принятием важных решений.

Ранее мы писали о том, что покушение на Трампа заставило Байдена изменить подход к президентской кампании.