О том, как несколько подразделений защитников довольно зрелищно провели «демилитаризацию» российско-оккупационных войск, пишет «НБН», ссылаясь на видеоматериал, обнародованный в официальном Telegram-канале Национальной Гвардии Украины (НГУ).

В частности, в первой части «киноленты», FPV-экипажем роты аэроразведки «Кондор» бригады «Буревій» удалось своевременно воспользоваться разведданными, и, соответственно, наведаться ударными дронами на позицию «освободителей», и, увы, — «пережить эту встречу россияне не смогли».

Кроме того, FPV-операторы батальона «Хорів» смогли удачно отработать по вражескому полевому складу с боеприпасами, уничтожив одноразовые гранатометы и выстрелы к ПТУРам, тем самым сократив возможности пехоты армии Путина в подавлении обороны ВСУ.

Ранее мы писали о том, что в СтратКоме показывали «демилитаризацию» российского танка, прикрытого бесполезным «мангалом».