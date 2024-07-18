О том, что российско-оккупационные «власти» Луганска дали указание снести памятные знаки «Жертвам сталинских репрессий» и «Жертвам голодомора» в этом городе, пишет «НБН», ссылаясь на материал Центра национального сопротивления (ЦНС).

Как стало известно, захватчики оправдали вышеописанные действия собственной пропагандой, называющей народную память о жесточайших преступлениях кремлевских палачей «памятниками-фальшивками», просто обосновав такой фактический вандализм многочисленными просьбами местных жителей на оскорбления их «тонких» чувств.

В Центре национального сопротивления подчеркнули, что все данные мемориалы обязательно вернутся на место после освобождения временно захваченных территорий Украины, — «а те, кто сейчас совершает геноцид украинцев, будут ликвидированы, ведь сейчас не те времена как в 30-х годах», поскольку «убивать нас безнаказанно уже не получится».

Ранее мы писали о том, что в ЦНС рассказывали, как армия Путина нагло компенсирует существенную нехватку воды на фоне жары.