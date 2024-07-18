О том, что минувшей ночью подразделением СБУ при участии ВМС ВСУ была поражена российская база береговой охраны, располагающаяся в окрестностях озера Донузлав на полуострове, пишет «НБН», ссылаясь на материал, обнародованный в Telegram-канале «Суспільного».
Как стало известно, в результате комбинированного удара, осуществленного как морскими, так и воздушными дронами-камикадзе, были частично уничтожены и, соответственно, выведены из строя:
- штаб с пунктом управления/координирования;
- склад с боеприпасами и техникой;
- электрическая подстанция;
- технические спецсооружения и огневые точки.
Ранее мы писали о том, что «власти» Севастополя жаловались на ночную атаку морских дронов.
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