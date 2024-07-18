О том, что со среды, 17 июля, пограничники не дали пересечь рубежи страны 87 мужчинам по причине отсутствия военно-учетной документации, пишет «НБН», ссылаясь на заявление спикера ГПСУ Андрея Демченко, прозвучавшее в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Демченко, суммарная численность вышеописанных отказов (255 человек не смогли выехать из Украины), если провести сравнение со вторником, 16 июля, значительно не увеличилась (220 человек остались в стране), что свидетельствует об одном — большинство мужчин с ответственностью отнеслись к необходимости предоставления военно-учетных документов.

Спикер Госпогранслужбы отдельно подчеркнул: военно-учетный документ, который следует показывать на границе, может быть как в бумажном виде, так и в электронном формате (в приложении «Резерв+»).

Ранее мы писали о том, что в Минобороны рассказывали, кому из военнообязанных автоматически предоставят отсрочку в «Резерв+».