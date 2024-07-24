Как пишет «НБН» со ссылкой на Telegram-канала главы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, обстановка на внутреннем валютном рынке Украины якобы как была, так и останется контролируемой благодаря поддержке государств-партнеров и взвешенным действиям НБУ.

По мнению Гетманцева, в Украине не ожидается резких изменений или колебаний на валютном рынке до самого конца этого года, то есть стоимость национальной валюты зафиксируется на нынешней отметке.

Кроме того, в правительстве приблизились финальному этапу реструктуризации задолженностей по еврооблигациям, что позволит сэкономить 11,4 млрд долларов на обслуживании долга в течение последующих 3 лет, а еще 22,75 млрд долларов — до 2033 года.

Помимо всего вышеописанного, НБУ следует относительно жесткой монетарной политике с сохранением высоких положительных реальных процентных ставок (в июле учетная ставка банка-регулятора составила 13 процентов, а общегодовая потребительская инфляция — 4,8 процента) и, соответственно, удерживает привлекательность активов в нацвалюте, что сокращает потенциал перетекания гривневых ресурсов на валютный рынок.

Ранее мы писали о том, что в НБУ раскрывали факторы, спровоцировавшие рост спроса на валюту и повышение курса доллара в июне.