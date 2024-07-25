Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный Telegram-канала Министерства финансов, корректировка «Налогового кодекса», предусмотренная новым законопроектом, зарегистрированным в Верховной Раде Украины, сократит официальные доходы украинцев как минимум на 400 гривен, и эти средства направят на обеспечение нужд Сил обороны.

В частности, после повышения ставки военного сбора, с граждан станут взимать в пользу украинской армии:

с заработной платы в 8 000 гривен — по 13 гривен/ежедневно или 400 гривен/ежемесячно (останется 7 600 гривен);

с 20 000 гривен — 33 гривны/ежедневно или 1 000 гривен/ежемесячно (19 000 гривен);

с 50 000 гривен — 83 гривны/ежедневно или 2 500 гривны/ежемесячно (47 500 гривен);

с 100 000 гривен — 167 гривен/ежедневно или 5 000 гривен/ежемесячно (95 000 гривен);

с 200 000 гривен — 333 гривны/ежедневно или 10 000 гривен/ежемесячно (190 000 гривен).

При этом, средства от «снятия» военного сбора должны пойти на закупку, если верить инфографике:

Фото — t.me/MOF_ua

Ранее наш информационный портал писал о том, как в начале июня Шмыгаль отвечал, планирует ли Кабмин повышать ставки налогообложения граждан.