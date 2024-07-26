Как информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-канал 81 отдельной аэромобильной Слобожанская бригады десантно-штурмовых войск ВСУ, наши воины в очередной раз показали филигранную работу «дроноводов», эффективно уничтожающих разные типы техники «второй армии мира».

В небольшом, но впечатляющем видеоролике отлично видно, как бронетехника армии Путина перемещается вдоль поля. Впрочем, вражеское средство огневой поддержки оперативно обнаружено украинским FPV-дроном и практически сразу «утилизировано».

Кроме того, еще несколько российских танков, защитникам удалось ликвидировать на дороге.

Десантники подвели итог боевой работе:

Кошмарим русаков, чтобы не расслаблялись.

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