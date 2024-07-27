Как информирует «НБН» со ссылкой на неназванные источники издания The New York Times, Киев якобы готовил некую одобренную американцами «тайную операцию» против страны-агрессора.

Исходя из слов информаторов издания, высокопоставленные чиновники Пентагона были немного удивлены утверждением Белоусова, поскольку даже не располагали сведениям о существовании какого-то малоизвестного «сговора» с Украиной. Впрочем, вне зависимости от того, все официальные лица Минобороны США сообщили, что отнеслись к словам Белоусова с высокой степенью серьезности.

Кроме того, источники The New York Times уверяют — Пентагон связался с соответствующими структурами Украины, и сказал «не делать этого, если есть такой замысел».

Следует отметить, что с момента полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года, Остин общался по телефону с министром обороны Сергеем Шойгу не более пяти раз, и почти всегда инициатива исходила от Пентагона, зачастую с целью избежания просчетов, которые бы могли спровоцировать эскалацию «конфликта».

Ранее мы писали о том, что Пентагон отыскал миллиарды долларов для поддержки Украины после исправления «бухгалтерских ошибок».