Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Reuters, глава американского финансового ведомства Джанет Йеллен заявила — странами «Большой семерки» осенью будут согласованы условия по предоставлению Украине кредитного транша в размере 50 млрд долларов за счет замороженных Западом активов РФ (около 300 млрд долларов суммарно).

По словам Йеллен, в результате конструктивных переговоров «Большой семерки», профинансировать Украину вышеуказанной суммой удастся, судя по всему, до октября 2024 года.

Такая «небольшая» задержка вызвана тем, Вашингтон все еще пытается добиться каких-либо гарантий от Брюсселя, что российские активы останутся замороженными на протяжении достаточного времени для осуществления задуманной цели.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в Минобороны рассказывали, как Украина потратит первый транш ЕС от прибыли с замороженных активов РФ.