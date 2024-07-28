Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный Facebook-аккаунт главнокомандующего ВСУ генерал-полковника Александра Сырского, защитники нашей страны не прекращают накрывать «адским огнем» армию Путина, таким образом эффективно уничтожая захватчиков.

В частности, на опубликованном видеоматериале можно разглядеть весьма результативную работу бойцов Сил обороны, «утилизирующих» путинские войска практически вдоль всей линии боевого соприкосновения. В результате подобной эффективности, «вторая армия мира» не досчитается разнообразной техники, укреплений и ранее «живой силы».

Главком ВСУ акцентировал:

Неустанно и неотвратимо. Силы обороны Украины обезвреживают российских оккупантов. Вместе победим!

Ранее наш информационный портал писал о том, как Сырский высказывался о потерях оккупантов на войне против Украины.