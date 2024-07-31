Как информирует «НБН» со ссылкой на Facebook-профиль экс-спикера Воздушных Сил Юрия Игната, во время осуществления ударов по мирным города Украины, враги не в первый раз используют различные типы беспилотников — прежде всего это «Герани-2/Шахеды −136/131», включая и дроны неустановленных разновидностей, преимущественно, — имитационных (формируют ложные цели).

По словам Игната, российско-захватническая армия стремится постоянно совершенствоваться, и по этой причине, предсказуемо, «может появляться что-то новое», в итоге, выпускаемое по Украине.

По мнению бывшего представителя Воздушных Сил — соответствующие структуры, изучив обломки «Гераней-2/Шахедов», запущенные этой ночью, судя по всему, отыщут и компоненты иных ударных беспилотников, основываясь не только на предварительной информации о нестандартной высоте/скорости, а также визуальных и акустических данных этих «Гербера».

Ранее наш информационный портал писал о том, что в ОВА сообщили о последствиях ночного дронового удара по Киевской области.