Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Financial Times, в Еврокомиссии сформирована специальная команда функционеров, цель которой — максимально подготовиться к потенциальному возвращению Дональда Трампа в Белый дом.

В частности, европейские чиновники, представляющие ключевые институции по торговле, конкуренции и внешним отношениям, должны заранее разработать стратегию, позволяющую минимизировать вероятные негативные изменения со стороны Вашингтона, затрагивающие вопросы свободной торговли и продолжения поддержки Украины.

Впрочем, в задачи вышеописанной группы также входит оценивание влияния возможного президентства Камалы Харрис, включая подготовку к корректировке американской политики по итогам ноябрьских выборов в США.

Источник Financial Times подчеркнул:

Речь идет о том, чтобы выяснить, какими могут быть последствия в любом случае.

Кроме того, Брюссель несколько обеспокоен тем, что Трамп попробует ввести «болезненные тарифы» на осуществление экспорта ЕС и завершить поддержку Украины, чтобы принудить Киев к миру на условиях Москвы. Также, Евросоюз обеспокоен намерениями Трампа вывести США из Североатлантического Альянса и разорвать положение относительно взаимной обороны для государств, которые, по мнению одиозного миллиардера, недостаточно тратят на эту сферу безопасности.

Ранее мы писали о том, что Трамп может согласиться на нейтральный статус Украины в случае возвращения в Белый дом.