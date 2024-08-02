Как информирует «НБН» со ссылкой на информацию, обнародованную в официальном Telegram-канале главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, сегодня, около 9 часов утра, армия Путина ударила FPV-дроном по автобусу с людьми в Дергачевской общине (Харьковский район).

В частности, из-за очередного преступления вояк государства террориста, травмировано шесть гражданских лиц, являющихся обычными строителями: пять человек находятся в среднем состоянии, один человек — в тяжелом.

Синегубов добавил — на месте инцидента продолжают работать правоохранители и сотрудники экстренных служб.

Следует отметить, что не так давно глава Харьковской ОВА сообщал: «хорошие русские» осуществляют целенаправленный террор жителей данного региона, поскольку вражеским операторам беспилотников отлично видно — они бьют по совершенно гражданским людям.

Ранее мы писали о том, что 1 августа Синегубов рассказывал о последствиях суточных обстрелов Харьковщины.