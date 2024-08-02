Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный Telegram-канал батальона беспилотных авиакомплексов «Рарог» 24 механизированной бригады им. короля Даниила, сегодня операторы БПЛА обнародовали интересную видеоподборку, свидетельствующую об эффективном поражении мотоциклов и квадроциклов армии Путина.

В частности, «нарезка» видеосвидетельств результативной боевой работы опубликована в пятницу, 2 августа.

Как пишут воины «Рарога» лето неустанно несется, и эта неделя фактически подошла к концу, но для пилотов данного подразделения, такое сезонное разделение является лишь условностью.

«Рарог» подготовил исключительный набор выведения из строя мото- и квадроциклов под испанские музыкальные мотивы.

Защитники резюмировали:

Жарим русню в Часовом Яру без выходных и тихих вечеров…

Ранее мы писали о том, что пограничники демонстрировали, как уничтожают укрытия и технику путинских войск.