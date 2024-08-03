Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный X-профиль британского оборонного ведомства, усредненные боевые потери российско-оккупационной армии, как «двухсотыми», так и «трехсотыми» на передовой в Украине, на протяжении последних двух месяцев сократились с майских максимальных 1 262 человек/ежесуточно до июльских 1 140 единиц «живой силы»/ежесуточно.

По мнению аналитиков британской военной разведки, вышеописанные цифры свидетельствуют — последние квартал стал «самыми дорогим» для РФ в контексте потерь, если учитывать период с февраля 2022 года.

Кроме того, уменьшение среднесуточного уровня потерь РФ, судя по всему, подтверждает переход российских войск от активной фазы наступления к укреплению оборонных позиций на Харьковском направлении. Такой обновленный подход несколько усилил фронтовое давление на «освободителей», так как эффективность обороны ВСУ с одновременным недостатком в российской выучке, минимизировали потенциал России в использовании любых тактических успехов в «получении более широких оперативных преимуществ».

Британцы прогнозируют — показатель потерь ВС РФ в текущем месяце, похоже, достигнет, в среднем, не менее 1 000 человек/ежесуточно, поскольку Россия не прекращает наступления на широком фронте, от севера Харьковщины до села Работино в Запорожской области.

Ранее мы писали о том, как британская разведка оценивала перспективы искоренения коррупции в МО РФ после ареста ряда чиновников.