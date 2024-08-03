Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Института изучения войны (ISW), в пятницу, 2 августа, в РФ арестован экс-заместитель командира по тылу 144 мотострелковой дивизии 20 общевойсковой армии Московского военного округа полковник Дмитрий Пешков, обвиненный в хищении средств на закупке продовольственных пайков.

По мнению аналитиков ISW, арест Пешкова, судя по всему, стал следующим этапом сфокусированных усилий Кремля, нацеленных на смещение высокопоставленных российских чиновников из МО РФ. Предполагается, что такая тенденция может свидетельствовать о попытках внедрения косвенных наказаний командования за неудачи подконтрольных подразделений, или же для того, чтобы оставить в рядах путинских войск лишь лояльных и послушных офицеров.

В частности, подразделения 144 мотострелковой дивизии, проводящие наступление в районе населенных пунктов Терны и Невское на Луганщине, достигли ограниченного успеха, и недавно утратили часть территории из-за локальных контратак ВСУ в этом регионе.

Ранее мы писали о том, что британская разведка оценивала перспективы искоренения коррупции в МО РФ после ареста ряда чиновников.