Как информирует «НБН», ссылаясь на информацию, обнародованную в официальном Telegram-канале советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, сегодня, 4 августа, можно поделиться еще одной «огненной» новостью.

В частности, агентурная сеть мариупольского движения сопротивления, сообщила о достаточно внезапном возгорании на территории города — партизаны подожгли новую военную базу «второй армии мира», расположенную в районе «Хладокомбината» (координаты — 47,177975/37,568491).

По словам Андрющенко, пожар виден практически из любой точки города, и несмотря на то, что боеприпасы пока не детонируют, то есть «взрывов не было», масса «освободителей» решила «быстренько» выехать подальше от места инцидента.

Советник мэра Мариуполя добавил:

Пока без деталей. Но поверьте, они прекрасны)

Фото — t.me/andriyshTime

Ранее наш информационный портал писал о том, как Андрющенко раскрывал, что хранили россияне на складе в Ростове-на-Дону, где вспыхнул масштабный пожар.