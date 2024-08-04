Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Middle East Eye, американская военная разведка полагает — РФ, похоже, отправила в Йемен только своих военных, где те должны проконсультировать хуситов относительно усиления обстрела судов в акватории Красного моря.

По словам неназванного высокопоставленного американского функционера, сотрудники главного разведывательного управления (ГРУ) РФ начали серию консультаций на части йеменской территории, подконтрольной хуситам: «грушники» в течение нескольких месяцев объясняют террористам, как эффективно атаковать коммерческие суда.

Впрочем, в CNN располагают данными, что Кремль готовился доставить ракеты и военную технику повстанцам-хуситам в Йемене в конце июля, но в последний момент передумал, благодаря давлению со стороны США и Саудовской Аравии: Вашингтон обратился к Эр-Рияду с просьбой помочь убедить Москву прекратить усиливать террористов вооружением.

Однако, несмотря на все вышеописанное, РФ все же направила военный контингент в Йемен для предоставления консультаций хуситам в конце июля: российские корабли делали остановку в южной части Красного моря, где «грушников» после высадки подобрали так называемые «повстанцы» на лодках и переправили на контролируемую территорию.

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