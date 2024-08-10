Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный Telegram-канал ГУР Минобороны, в ночь 9 августа, около населенного пункта Черноморское на территории временно оккупированного Крыма, воинами спецподразделения «Group 13» с помощью аквадрона «MAGURA-V5» потоплено очередное судно ЧФ РФ — скоростной катер проекта КС-701 типа «Тунец».

Кроме того, в результате вышеописанной операции повреждения нанесены еще трем плавсредствам захватчиков, о разновидности которых будет сообщено дополнительно, после некоторых уточнений.

Следует отметить, что данный тип скоростных транспортно-десантных катеров проекта КС-701, флот «второй армии мира» использует у побережья оккупированного Крыма для осуществления патрулирования акватории Черного моря и обеспечения логистических потребностей.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в ВСУ объясняли важность операции спецназа ГУР на Тендровской косе.