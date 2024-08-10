Как информирует «НБН» со ссылкой на пояснение замглавы Министерства энергетики Светланы Гринчук, прозвучавшее в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН», возвращение к продолжительным графикам отключения электричества в Украине пока не предвидится, даже если снова станет жарко, но есть одна оговорка.

Исходя из слов Гринчук, обстановка в энергетической инфраструктуре страны заметно стабилизировалась благодаря закончившимся плановым ремонтам на блоках атомных электростанций.

Кроме того, ожидается добавление в энергосистему дополнительных мощностей, и «таких отключений, как в июле, у нас не будет».

Впрочем, чиновница резюмировала:

Но надо помнить, что ситуация может измениться в любой момент из-за потенциальных атак врага на энергосистему.

Ранее наш информационный портал писал о том, как в Минэнерго реагировали на статью иноСМИ с прогнозом о жизни Украины «в холоде и темноте» зимой.