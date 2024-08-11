Как информирует «НБН» со ссылкой на видеоматериал, обнародованный в официальном Telegram-канале советника мэра Мариуполя Петра Анрющенко, как поздним вечером, так и ночью, жителям Воронежа было весьма «неспокойно».

Вопреки заявлениям воронежского губернатора Александра Гусева относительно якобы ликвидации в небе над регионом более 15 беспилотников самолетной разновидности, поврежден ряд частных домовладений в Воронеже, а также частично разрушено административное здание, некоторые объекты важной инфраструктуры, и это, не считая нескольких автотранспортных средств.

Кроме того, не менее 100 жителей Воронежа остались без энергоснабжения, так как, похоже, какая-то часть украинских БПЛА достигла поставленных целей.

С кадрами работы украинских операторов-дроноводов, размещенных Андрющенко, можно ознакомиться чуть ниже:

Ранее мы писали о том, что губернатор Курщины жаловался на «отличную» работу ПВО РФ — сбитая ракета угодила в многоэтажку в областном центре.