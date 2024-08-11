Как информирует «НБН», ссылаясь на материал профильного консультационного сайта ЮРИСТИ.UA, специалисты помоги гражданину, объяснив, как откорректировать предыдущее заключение медиков (новое — сделано в мае 2024 года), поскольку «свежее» не внесено в военно-учетные документы согласно нормам действующего законодательства.

В частности, юрист-консультант порекомендовал гражданину осуществить нижеуказанный порядок действий:

направить в ТЦК письменную заявку с запросом относительно внесения надлежащих данных из майского заключения ВВК в госреестр «Оберіг»;

к заявлению прикрепить копии действующего военно-учетного документа и обновленного заключения военно-врачебной комиссии;

отправить весь пакет документации исключительно посредством «Укрпошти» в качестве ценного письма с подробным описанием вложенных бумаг.

При этом, проходить еще одну ВВК гражданину не нужно, так как вывод медиков получен недавно.

Ранее мы писали о том, что в Минобороны рассказывали, кому из военнообязанных автоматически предоставят отсрочку в «Резерв+».