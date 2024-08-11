Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный X-аккаунт Минобороны Великобритании, «вторая армия мира» фактически сравняла с землей объекты абсолютно гражданской инфраструктуры в Бахмуте на Донетчине.

Аналитики британской военной разведки, ознакомившиеся со свежими фотоснимками, сделанными из космоса, пришли к выводу — в период интенсивного наступления «освободителей», РФ, стремясь оперативно овладеть Бахмутом, осуществляла неизбирательный обстрел зданий, что привело к колоссальным разрушениям почти всегоа города.

В частности, оккупанты уничтожили общеобразовательные учреждения, вокзалы и жилые дома, а также повредили или максимально разрушили объекты идентичной гражданской инфраструктуры.

На спутниковых кадрах задокументированы масштабные разрушения, задевшие стадион, школу и ЖД-вокзал в Бахмуте:

Фото — x.com/DefenceHQ

Фото — x.com/DefenceHQ

Фото — x.com/DefenceHQ

Ранее мы писали о том, что в Донецкой ОВА сообщали о состоянии здоровья пострадавших от повторного российского обстрела Краматорска.