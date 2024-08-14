Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный Telegram-канал Донецкой областной военной администрации (ОВА), Торецк остается под полным контролем бойцов Сил обороны Украины.

По словам главы Донецкой ОВА Вадима Филашкина, в городе все еще остается не менее 3 000 гражданских лиц, что объясняется простой причиной — люди слишком медленно выезжают, и ежесуточно получается эвакуировать лишь 10−15 человек. При этом, часть населения вынуждена находиться в подвалах и подземных укрытиях из-за постоянных обстрелов «второй армии мира», а также регулярных усиленных штурмов захватчиков.

Филашкин акцентировал:

Враг город не занял, заходили диверсионные группы, наши защитники их отбили, и город полностью под нашим контролем.

Ранее наш информационный портал писал о том, что офицер ВСУ рассказывал о боях в районе Торецка.