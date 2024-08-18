Как информирует «НБН» со ссылкой на заявление главы ВРУ Руслана Стефанчука, прозвучавшее в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН», украинское правительство безусловно дойдет до решения вопроса по повышению налогообложения в краткосрочной перспективе.

По словам Стефанчука, власти нашей страны, «бесспорно», должны собирать побольше налогов, поскольку война против РФ финансируется государственным бюджетом. Кроме того, учитывая расширение линии фронта и большое количество мобилизованных, правительство однозначно вернется к тематике увеличения налогового «бремени», по мнению главы ВРУ, — с сентября текущего года.

Глава парламента обосновал малоприятные изменения:

Мы работаем на ВСУ, и мы видим, что увеличивается фронт, увеличивается количество мобилизованных — это элементарная математика.

Ранее мы писали о том, что Шмыгаль отвечал о планах Кабмина относительно повышения ставок налогообложения граждан.