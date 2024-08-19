Как информирует «НБН» со ссылкой на заявление претендента на должность американского вице-президента от республиканцев Джей Ди Вэнса, размещенное Fox News, если Трамп победит в президентской гонке в ноябре, то ключевым направлением внешней политики Белого дома станет сдерживание Пекина.

По словам Вэнса, ЕС и прочие государства больше не будут получать поддержку от Вашингтона на безвозмездной основе, поскольку Соединенные Штаты откажутся от роли «мирового жандарма». Таким образом, страны-члены Североатлантического Альянса понесут свою долю ответственности, и больше не смогут перекладывать это «бремя на плечи американских налогоплательщиков».

Вероятный вице-президент добавил, что цель кампании Трампа — трансформация НАТО в настоящего партнера, где каждый член оборонного блока возьмет на себя равнозначную ответственность.

Вэнс полагает: все вышеописанное позволит США сконцентрироваться на главном вызове внешней политики современного мира — сдерживании Китая. В первую очередь, Белый дом решит вопрос восстановления заводов и производства на американской территории, тем самым возвратив рабочие места из КНР обратно в США.

Ранее мы писали о том, что Трамп заявлял — он рекомендовал Путину отказаться от планов по вторжению в Украину.