Как информирует «НБН» со ссылкой на заявление исполняющего обязанности главы Мирноградской городской военной администрации (ГВА) Юрия Третьяка, опубликованное в «Радіо Свобода», вскоре правоохранители станут разыскивать родителей, скрывают от эвакуации собственных детей.

По словам Третьяка, зафиксировано несколько случаем укрывания родителями своих детей от эвакуационных мероприятий, потому во вторник, 20 августа, будет проведено совещание с Нацполицией, где решат, как воздействовать на таких людей, а также «как разыскивать таких родителей, которые укрывают детей и говорят недостоверную информацию, что дети давно уехали».

В частности, речь идет об осуществлении подомовых обходов, в особенности, в тех районах города, которые ежедневно обстреливаются «освободителями».

Следует отметить, что вышеописанные меры абсолютно оправданы, поскольку линия фронта сейчас проходит менее, чем в 5 километрах от Мирнограда, в котором остается около 16 000 человек.

Третьяк призвал население к оперативной эвакуации, так как вскоре ситуация лишь ухудшится:

Жизнь под постоянными обстрелами. Возможно, без воды и без света. Поэтому я обращаюсь к жителям Мирнограда и Мирноградской общины: не ждите. Лучше не будет.

Ранее мы писали о том, что у жителей города Покровск остались считанные недели на эвакуацию.