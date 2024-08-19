Как информирует «НБН» со ссылкой на заявление главы Покровской городской военной администрации (ГВА) Сергея Добряка, опубликованное «Радіо Свобода», захватчики не прекращают продвигаться к Покровску, потому у местных жителей есть лишь 1-2 недели на эвакуацию.

По словам Добряка, на территории Покровской сейчас находится 4 788 несовершеннолетних, и, судя по всему, в течение этой недели начнется принудительный вывоз этих детей.

Кроме того, только около 60 процентов жителей выезжают из Покровска в самостоятельном порядке, на личном автотранспорте (вчера — 490 на машине, и 135 — поездом). Однако, городские власти в состоянии помочь в эвакуации, как минимум, по 1 000 человек/ежесуточно.

Добряк подвел итоги:

На сегодня пока в Покровске работает все, все сервисы, полностью. То есть, и вода, и электричество, и газ, и коммунальный транспорт ездит. И магазин, рынки, банки, суд, Государственная миграционная служба и ЦПАУ. Пока что работает все. Но мы понимаем, что неделя там, и будем сворачиваться потихоньку.

Фото — deepstatemap.live

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