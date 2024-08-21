Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный Telegram-канал Генштаба ВСУ, в ночь на эту среду, 21 августа, подразделениями ВМС, взаимодействующими с прочими формированиями Сил обороны, была осуществлена атака на место развертывания зенитного-ракетного комплекса (ЗРК) С-300 противника под Новошахтинском на Ростовщине.

В соответствии с результатами объективного контролирования итогов удара, была зафиксирована серия взрывов в выделенных точках прицеливания, однако о точности поражения вражеской цели будет известно несколько позднее, поскольку надлежащие сведения «доразведываются».

В росСМИ появился ряд видеосвидетельсв из Новошахтинска, где упали обломки якобы «сбитой ракеты», при этом, очевидцы «слышали свист, затем громко бахнуло»:

Ранее наш информационный портал писал о том, что в МО РФ жаловались на массированную атаку украинских беспилотников в ночь на 21 августа.