Как информирует «НБН» со ссылкой на подробный материал Telegram-канала «Крымский ветер», Черноморскому флоту Российской Федерации (ЧФ РФ) пришлось завести все оставшиеся подводные лодки в охраняемый периметр военной гавани Новороссийска.

В соответствии с аналитическими данными мониторинговой группы «Крымского ветра», основанных на кадрах спутниковой фотосъемки, все четыре подлодки проекта 636.3 «Варшавянка», а также одна подлодка «Алроса» проекта 877-В, зафиксированы у причалов в новороссийской бухте.

В этой же локации располагаются все корабли ЧФ РФ, не считая малого ракетного корабля проекта 21631 «Буян-М», являющегося носителем крылатых «Калибров».

С серией снимков, сделанных с орбиты, можно ознакомиться чуть ниже:

Фото — t.me/Crimeanwind

Фото — t.me/Crimeanwind

Ранее мы писали о том, что в ВМС ВСУ отвечали, в состоянии ли россияне провести военный парад ЧФ в Крыму.