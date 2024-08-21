Как информирует «НБН» со ссылкой на Институт изучения войны (ISW), российский генералитет все же решил передислоцировать дополнительное подразделения из Часового Яра (Донетчина) в Курскую область, стремясь расширить противодействие операции ВСУ.

В частности, накануне, 20 августа, «рупоры Кремля» сообщили — якобы формирования 11 бригады ВДВ армии Путина обстреляли украинскую бронетехнику на юге Русской Конопельцы (восточнее Суджи). Именно эти подразделения «второй армии мира» еще недавно были задействованы под Часовым Яром. Предполагается, что десантниками заменили или дополнили передовые части ВС РФ, а не подразделения, участвовавшие в боевых действиях.

Аналитики ISW полагают — российское военное командование, похоже, категорично не желает выводить большую часть подконтрольных военных подразделений из приоритетных секторов на Донетчине, поскольку обоснованно опасается последующего замедления темпов наступления на Восточном направлении.

Ранее мы писали, что ВСУ достигают успехов в Курской области, но наступление несколько замедлилось.