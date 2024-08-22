Как информирует «НБН» со ссылкой на Институт изучения войны (ISW), российские власти, судя по всему, начали структуризированную инфокампанию, нацеленную на оправдание перед местным социумом приоритетности наступления армии Путина на востоке Украины, таким образом минимизировав необходимость защиты Курской области.

В частности, в медиапространстве страны-агрессора приуменьшаются достижения наступления ВСУ на Курщине — «рупоры Кремля» активно противопоставляют операцию Сил обороны «успехам» российско-оккупационных войск в районе Покровска. Аналитики ISW отмечают — все это призвано настроить российское население на «ожидание» возврата части Курской области лишь после «неизбежного поражения Украины» на Восточном направлении.

В частности, кремлевским тираном Владимиром Путиным поручено вытеснить Силы обороны до 1 октября, что разрушает перманентные нарративы Москвы относительно существования каких-то «красных линий», повышая значение «тактических успехов» РФ на передовой в Украине в обход необходимости восстановления контроля над населенными пунктами в Курской области (ВСУ «зачистили» не менее 90 сел/городов).

В Институте изучения войны подвели черту:

Такая длительная оккупация территории РФ подрывает давние нарративы Кремля о том, почему Россия вообще находится в состоянии войны. Кремль оправдывал свою войну на Украине как оборонительную войну, направленную на защиту российского суверенитета и территориальной целостности.

Ранее мы писали о том, что ВСУ достигают успехов на Курщине, но темпы продвижения замедлились.