Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Центра национального сопротивления (ЦНС), на временно оккупированных территориях (ВОТ) Украины, представителями российских «властей» проводятся так называемые «профилактические беседы» с родителями, отказавшихся отпускать детей на «отдых» в государство-террорист.

В частности, оккупационными администрациями формируются перечни родителей, проигнорировавших отправку в «отпуска» своих детей, то есть не выпустивших их на «отдых» в Сибирь и идентичные дальние регионы страны-агрессора.

Как стало известно, с такими семьями ведутся беседы, в ходе которых украинцам угрожают, что в дальнейшем им придется пообщаться с прокуратурой, а также возможно лишение родительских прав.

Ранее наш информационный портал писал о том, что Охлобыстин намеревается в личном порядке «зомбировать» детей с оккупированной Донетчины.