Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный X-аккаунт спикера МИД Украины Георгия Тихого, мировому сообществу следует немедленно осудить очередное военное преступление страны-агрессора, наказав виновных за травмирование нескольких журналистов из Украины, США и Великобритании.

По словам Тихого, вышеописанный обстрел оказался еще одним чудовищным и преднамеренным российским ударом, осознано нанесенным по жилым кварталам Краматорска вчера вечером: вследствие преступной атаки «второй армии мира» пострадали журналисты иноСМИ, находившиеся в гостинице.

Спикер МИД резюмировал:

Целенаправленные удары по представителям средств массовой информации стали системной военной тактикой РФ. Эти варварские военные преступления должны быть осуждены, а [россияне] — привлечены к ответственности и наказаны.

Ранее мы писали о том, что в Донецкой ОВА рассказывали о ночном обстреле Краматорска.