Как информирует «НБН» со ссылкой на сведения, обнародованные в официальном Telegram-канале местной областной прокуратуры, около 9 часов вечера субботы, 24 августа, российско-оккупационные войска применили запрещенные нормами международного права способы ведения войны, осуществив авиационно-ракетный удар по Сумам.

Как стало известно, в результате российского обстрела, 40-летний мужчина получил множественные ранения, от которых скончался в период предоставления необходимой медпомощи. Кроме того, у еще 6 мужчин и 2 женщины — ранения различной степени тяжести.

Также, частично разрушены или повреждены: 5 частных жилых домовладений, 5 многоэтажек и 2 автотранспортных средства.

На данный момент, группой прокуроров, взаимодействующей с прочими представителями правоохранительных органов, документируются последствия вражеских обстрелов.

Фото — t.me/prokuraturasumy

Фото — t.me/prokuraturasumy

Ранее наш информационный портал писал о том, что оккупанты ночью обстреляли гостиничный комплекс в Краматорске, ранив иностранных журналистов.