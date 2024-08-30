Как информирует «НБН» со ссылкой на французскую газету Le Monde, российскую частную военную компанию (ЧВК) «Медведи», связанную с Минобороны РФ, отзывают из Буркина-Фасо из-за продолжающегося наступления Сил обороны в Курской области

Как отмечают в издании, официальная причина отбытия этих наемников с Африканского континента, всего спустя 3 месяца после прикомандирования — усиление оборонительного потенциала армии Путина в Курской области.

Журналистам удалось выйти на контакт с главарем «Медведей» Виктором Ермолаевым, который подтвердил сведения относительно вывода боевиков, поскольку операция ВСУ «Курский прорыв» вынудила «всех российских солдат забыть о внутренних проблемах и объединиться против общего врага».

Впрочем, в Telegram-канале «Медведей» на днях сообщали — данное подразделение, если верить наемникам, всего лишь возвращается на место базирования на территории оккупированного Крымского полуострова, — «в связи с последними событиями».

Ранее мы писали, что ВСУ несколько снизили темпы наступления в Курской области.