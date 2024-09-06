Как информирует «НБН» со ссылкой на «Интерфакс-Украина», Ирина Верещук заявила — на должности замглавы ОПУ она не прекратит уделять внимание решению привычного ряда вопросов.

По словам Верещук, чиновница намерена «оставаться с нами», поскольку весьма ценит каждого украинца.

В частности, во время работы в Офисе президента Украины, экс-глава Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий продолжит заниматься тем, что входило в ее обязанности на предыдущей совмещенной должности вице-премьера: забота о детях, оказание поддержки внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) и контроль соблюдения норм международного гуманитарного права.

Экс-министр акцентировала:

…Все то, что мы делали в наших штабах, и штабы тоже остаются.

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