Как информирует «НБН» со ссылкой на Институт изучения войны (ISW), после передачи государству-террористу сотен баллистических ракет малой дальности для ударов по Украине, Иран рассчитывает получить от РФ не только современные истребители.

В ISW полагают — РФ применит вышеописанную иранскую «баллистику» для атак на энергетическую, военную и гражданскую инфраструктуры Украины в этот осенне-зимний сезон, стремясь дестабилизировать социум и подорвать оборонно-промышленную отрасль нашей страны.

В Институте изучения войны подчеркнули: отправка указанных баллистических ракет — лишь часть усугубления стратегического партнерства между Ираном и РФ, затрагивающего экономику, медиапространство, военный и политические области.

В частности, Иран намерен добиться экономической и военной выгоды от расширения такого партнерства с РФ: Тегерану необходимы средства для нормализации подорванной экономики в обмен на продажу боеприпасов Кремлю, и одновременного приобретения российских истребителей Су-35. Иранские чиновники оказывали успешное давление на РФ касательно поставки Су-35 во время встречи с секретарем Совбеза страны-агрессора Сергеем Шойгу в Тегеране в прошлом месяце.

Ранее мы писали о том, что в ISW перечисляли страны, которые помогают РФ обходить санкции Запада.