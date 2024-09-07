Как информирует «НБН» со ссылкой на официальную страницу МИД Украины, отечественные чиновники призвали Тегеран воздержаться от предоставления государству-террористу любых типов оружия.

В частности, в МИД Украины глубоко обеспокоены сообщениями в международном медиапространстве относительно потенциальной передачи Ираном «баллистики» путинскому режиму, одновременно призывая иранских лидеров избегать таких поставок в РФ, которая, в соответствии с Уставом ООН и нормами международного права, является страной-агрессором, любых разновидностей вооружения и военной техники.

В украинском внешнеполитическом ведомстве отметили — в течение более двух лет, Украина и ее население ежесуточно страдают от террористических атак России, совершенных всем спектром смертоносного вооружения, включая «Шахеды» производства Ирана.

Если Тегеран не прислушается к МИД, и продолжит расширять военно-техническое сотрудничество с РФ, и факт отправки «баллистики» подтвердится, это окажет разрушительные последствия на украинско-иранские двусторонние отношения.

Ранее мы писали о том, что получение РФ иранских ракет обострит войну в Украине.