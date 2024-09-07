Как информирует «НБН» со ссылкой на материал издания Reuters, от спикера Совета нацбезопасности Белого дома Шон Саветт прозвучало заявление — возможное предоставление Ираном «баллистики» России спровоцирует «драматическую эскалацию» войны в Украине.

Исходя из слов Саветта, Вашингтон многократно предупреждал об опасности углубления сотрудничества Москвы и Тегерана, практически с начала полномасштабной агрессии РФ против Украины, и сейчас «озабочен» информацией, касающейся вероятных поставок иранских ракет.

В частности, любая отправка иранское «баллистики» в РФ, означает ощутимую эскалацию вследствие поддержки Ираном российского вторжения (включая обстрелы) в Украину.

При этом, в Белом доме интенсивно отслеживают потенциальные перемещения ракет между Ираном и Россией, предупреждая Тегеран о возникновении «серьезных последствий» со стороны США и Евросоюза.

Ранее мы писали о том, что РФ готовит новые масштабные удары по энергосектору Украины.