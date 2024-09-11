Как сообщает «НБН» со ссылкой на Facebook-профиль премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, встретившегося в столице с госсекретарем по вопросам иностранных дел Великобритании Дэвидом Ламми, страна-партнер только продолжит выделять военную помощь в 3 млрд фунтов/ежегодно, столько, «сколько в этом будет потребность».

По словам Шмыгаля, Банковая ожидает разрешения Лондона на нанесение ударов дальнобойным типом оружия по военным объектам, расположенным на вражеской территории.

Отдельно глава правительства Украины добавил — поддержка таких партнеров, как Великобритания, помогает оперативно восстанавливать уничтоженное РФ и одновременно развивать систему децентрализованной генерации электричества.

Кроме того, Шмыгаль подчеркнул — Украину вскоре профинансируют 50 млрд долларов от доходов, полученных от замороженных российских активов, судя по всему, до завершения текущего года.

Ранее мы писали о том, что Пекин останется привержен собственному плану по завершению войны в Украине.