Как информирует «НБН» со ссылкой на портал Telex, опубликовавшем данные соцопроса, проведенного аналитическим центром Policy Solutions, среди государств-кандидатов на вступление в ЕС, венгры меньше всего поддерживают интеграцию Украины.

В минувшем году, большинство опрошенных венгров одобряли членство ряда кандидатов, однако в 2024 году, лишь 45 процентов респондентов остались положительно настроенными, но исключительно по Черногории.

При этом, среди стран-претендентов, население Венгрии наименее всего поддерживает присоединение Украины к европейскому блоку: в 2024 году статистика показывает — против 6 из 10 венгров (около 61 процента).

Впрочем, за интеграцию Украины в ЕС готово выступить и меньшинство избирателей оппозиционной партии Венгрии «Тиса» (противники провластной фракции премьера Виктора Орбана): только 34 процента опрошенных.

Ранее наш информационный портал писал о том, что российский «Лукойл» продолжит транспортировать нефть через Украину в Венгрию.