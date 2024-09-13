Как сообщает «НБН» со ссылкой на материал Politico, Дмитрия Кулебу сместили с постав главы МИД Украины из-за обострения отношений с руководителем Офиса Президента Андреем Ермаком.

В частности, Ермак якобы стремился взять больший контроль над внешнеполитическим ведомством. По мнению издания, увольнение Кулебы следует рассматривать как еще один пример того (помимо отставки главкома ВСУ Валерия Залужного), что окружение украинского лидера Владимира Зеленского намеренно избавляется от функционеров, ставящих их действия под сомнение и бросающих вызов.

При этом, ни Залужный, ни Кулеба, не выказывали открытого беспокойства в публичном формате, чтобы не дать Кремлю отыскать «пропагандистский повод».

Кроме того, журналисты полагают — кадровые изменения в Кабмине Украины не принесут кардинальных улучшений, поскольку являются не более, чем «перестановкой кресел», вопреки растущей потребности в новых лицах на высших должностях.

Ранее наш информационный портал писал о том, по какой причине Кулеба мог уйти в отставку.