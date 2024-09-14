Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный Telegram-аккаунт главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, «громкие страшилки» путинского режима, лишь раскрывают опасения диктатора — его террору вскоре наступит конец.

По словам Ермака, сейчас необходимо принятие сильных решений, позволяющих прекратить российский терроризм, в частности, уничтожением военных объектов, «с которых он берет начало».

Глава ОПУ добавил — что террор РФ начинается со складов с боеприпасами, аэродромов и военных баз, расположенных в тылу территории страны-агрессора, и, если Кремль не готов прекратить агрессивные действия добровольно, следует заставить его «это сделать силой». Кроме того, любые угрозы россияне распространяют исключительно из страха утратить возможность убивать людей.

Ермак подвел черту:

Разрешение на удары вглубь РФ ускорит решение проблемы российского террора. И не позволит ему распространиться на другие страны мира, чего так хочет Путин.

Ранее мы писали о том, как Белый дом прокомментировал новые угрозы Путина в адрес НАТО и США.