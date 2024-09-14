Как информирует «НБН» со ссылкой на Институт изучения войны (ISW), ранее российский генералитет полагался на плохо обученных и экипированных «срочников» с малыми формированиями регулярных/иррегулярных подразделений «второй армии мира», которые, стремясь противостоять прорыву Сил обороны в Курскую область, смогли вернуть под контроль страны-агрессора лишь несколько населенных пунктов.

По мнению аналитиков ISW, командование путинских войск намерено сконцентрировать на Курщине от 60 000 до 70 000 личного состава, что существенно превышает 50 000 «живой силы», которой, согласно оцениванию американских военных, будет достаточно для вытеснения ВСУ из Курской области.

Таким образом, выполнение задачи по освобождению Курской области, судя по всему, потребует еще больше «живой силы» (сейчас — до 35 000 человек) и бронетехники, чем РФ уже скопила в данном регионе, в особенности, если большей части задействованных здесь подразделений не хватает боевого опыта.

Вполне возможно, что российское военное командование бросит на Курщину подразделения, считающиеся более «элитными» или боеспособными, передислоцировав части, участвующие в наступлении на Восточном направлении или оперативные резервы из Украины, чтобы сформировать «кулак», необходимый для проведения крупного контрнаступления, а затем охранять границу от повторного прорыва ВСУ.

Ранее мы писали о том, как в ISW оценивали «успех» контрнаступления РФ на Курщине.