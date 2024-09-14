Как сообщает «НБН» со ссылкой на материал издания The Guardian, Вашингтон и Лондон, судя по всему, сняли запреты с Украины на удары дальнобойными ракетами по военным объектам, расположенным на территории РФ, однако пока не готовы объявить об этом решении в публичном формате.

По мнению британских источников издания, разрешение на развертывание ВСУ ракетных систем западного образца, включая потенциальные атаки на «глубинку» РФ, вероятно, является частью расширенного плана государств-партнеров Украины, который направлен на прекращение полномасштабной войны.

Следует отметить, что Киев крайне разочарован тем, что РФ может наносить «смертоносные» ракетные удары по украинской территории, но Силы обороны не имеют возможности бить по объектам в России, поскольку предоставленное оружие производится Западом, а страны-союзники прежде не одобряли подобное использование.

Ранее мы писали о том, когда США и Великобритания могли отменить запрет на нанесение ударов их оружием вглубь РФ.