Как информирует «НБН» со ссылкой на заявление главы Донецкой областной военной администрации Вадима Филашкина, прозвучавшее в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН», в Покровске все еще остаются десятки тысяч человек, включая детей.

По словам Филашкина, из прифронтового города так и не выехали 16 000 человек, из которых — 177 несовершеннолетних. Таким образом, Покровск успели покинуть не менее 30 000 человек, не исключая 3 500 детей.

Глава Донецкой ОВА добавил, что благодарен людям, позаботившимся о себе и своих близких. В частности, усиленные эвакуационные мероприятия в этом городе объясняются тривиально — «освободители» каждый день обстреливает всю территорию Донецкой области, а также Покровск из всех имеющихся типов вооружения — сбрасывают управляемые авиабомбы, накрывают ствольной артиллерией и интенсивно применяют дроны-камикадзе.

Филашкин призвал население как можно оперативнее покидать обстреливаемый Покровск.

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