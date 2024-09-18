Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный сайт Министерства финансов Украины, суммарная доля кассовых расходов госбюджета составляла 2,1 трлн гривен в январе-августе текущего года, что на 206,5 млрд гривен (10,9 процента) больше, если провести сравнение с идентичным периодом 2023 года.

В частности, на протяжении августа, из госбюджета ушло 286,2 млрд гривен, тогда как в июле — 264,3 млрд гривен.

Исходя из структуры расходов, можно понять, что больше всего финансировали оплату труда — 817,5 млрд гривен (в прошлом месяца — 109,6 млрд грн), из которых на денежное довольствие защитников выделили 620,2 млрд гривен (вместо июльских 82,3 млрд гривен).

Кроме того, на оплату товаров и услуг перечислили 331,3 млрд гривен (36,7 млрд гривен), из которых 82 млрд гривен — на обеспечение ВСУ и прочих военных формирований, включая правоохранительные органы. При этом, на соцподдержку населения (выплату пенсий, пособий и стипендий), выделено 376,7 млрд гривен (в июле — 48,2 млрд гривен).

В целом, траты госбюджета-2024 выглядят нижеуказанным образом:

Фото — mof.gov.ua

Ранее мы писали о том, что Зеленский указывал на факторы, которые помогут переломить ход войны в Украине.